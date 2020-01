Vader van negen kinderen riskeert 37 maanden cel voor 22.000 kinderpornofoto’s en urenlang videomateriaal: “Hij maakte er een hobby van om alles te archiveren” Bart Boterman

28 januari 2020

13u15 0 Blankenberge Een man (47) uit Blankenberge hangt 37 maanden gevangenisstraf boven het hoofd voor de verspreiding en het bezit van kinderporno. “Op zijn computer zijn maar liefst 22.000 kinderpornofoto’s en urenlang beeldmateriaal aangetroffen. Hij maakte er een hobby van om alle bestanden te archiveren. Laakbaar is dat hij in 2010 nog werd veroordeeld voor kinderporno”, sprak de procureur op het proces op de rechtbank van Veurne, dinsdagmorgen.

De feiten kwam volgens het openbaar ministerie aan het licht dankzij een buitenlands onderzoek, waarbij zijn IP-adres werd overgemaakt aan de Belgische speurders. Tijdens de huiszoeking in februari 2018 in De Panne, waar de man toentertijd woonde met zijn gezin, zijn naast de 22.000 foto’s en urenlang video’s ook chatsessies gevonden waarbij beklaagde Henry I. beelden verstuurde naar andere pedofielen.

Zelf vader van negen kinderen

“De beklaagde werd in 2010 nog veroordeeld voor kinderporno, maar trok daar geen lessen uit. Volgens de psychiater lijdt de man aan een ernstige pedofiele stoornis en kan hij hervallen bij stressvolle situaties. Ik vorder 37 maanden gevangenisstraf waarvan misschien een deeltje met probatie-uitstel om hem de kans te geven zich intensief te laten begeleiden”, aldus de procureur, die ook nog 4.000 euro boete vorderde. Henry I. is vader van negen kinderen en is met zijn gezin inmiddels verhuisd naar Blankenberge. Op het proces gaf hij toe dat hij al sinds 2013 opnieuw met kinderporno bezig was.

Vrouw blijft hem steunen

“Uw kinderen zijn toch niet in gevaar?”, vroeg de strafrechter. “Helemaal niet. Mijn vrouw die achteraan in de zaal zit, kan dat bevestigen”, antwoordde de man. De vrouw wist lange tijd van niets, maar blijft hem steunen. “Door mensen zoals u worden kinderen misbruikt om beeldmateriaal te maken. Heb je enig idee welke gevolgen dit heeft voor die kinderen?”, ging de rechter verder. “Ik heb er ook enorm veel spijt van. Die vier maanden voorhechtenis hebben erg veel indruk op mij gemaakt. Ik besef dat ik een probleem heb. Ik laat mij intensief begeleiden sinds ik voorwaardelijk vrij kwam”, liet de beklaagde verstaan. Zijn advocate had de nodige documenten mee om dat te staven en vroeg om een straf met probatie-uitstel. Vonnis 18 februari.