Vader haalt luchtdrukpistool boven na discussie met minderjarige in skatepark Jelle Houwen

21 mei 2019

13u56 0

Een man uit Pittem riskeert een werkstraf nadat hij over de schreef ging na een discussie met een minderjarige in een skatepark in Blankenberge. S.E. trok vorige zomer met zijn zoon naar het park langs de Koning Albert I-Laan om zijn zoon er te laten skaten. Hij kreeg het opeens aan de stok met een minderjarige jongen waarop de vader hem een duw verkocht. Hij was ook verbaal agressief tegen de jongere. Die reageerde daarop door te zeggen ‘dat hij terug zou keren met wel 30 sterke mannen’. Daarop ging S.E. naar zijn wagen, haalde er een luchtdrukpistool tevoorschijn en toonde dat bij wijze van intimidatie aan de jongere. Hij riskeert er nu een werkstraf voor. “Maar eigenlijk is hij in deze zaak al gestraft en dan wel door zijn ex. Want sinds zij lucht kreeg van het dossier voor de rechtbank weigert ze nog dat hij zijn zoon mag zien”, sprak zijn advocaat. Vonnis op 18 juni.