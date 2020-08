Twintig arrestaties in Blankenberge waaronder drie gerechtelijke: “Zij worden morgen voor onderzoeksrechter geleid” Bart Boterman

09 augustus 2020

12u14 610 Blankenberge Tijdens de rellen in Blankenberge zijn zaterdag twintig amokmakers gearresteerd, bevestigt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. Het gaat hoofdzakelijk om bestuurlijke arrestaties in het kader van de handhaving van de openbare orde. Daarnaast waren er ook drie gerechtelijke arrestaties. “De drie komen maandag voor de onderzoeksrechter wegens gewapende weerspannigheid en slagen met wer konbekwaamheid tot gevolg, zowel aan politie als aan strandredders.”



Drie uit Brussel maakten het zaterdag te bont in Blankenberge waardoor het parket hen zelfs voor de onderzoeksrechter brengt. “Ze worden ervan verdacht op een zeer agressieve wijze, in groep en gewapend met allerhande materiaal zoals flessen, parasols en ligbedden, de politie en de strandredders te hebben aangevallen. Het gezag en de orders van de politie noch van de strandredders werd gerespecteerd.” De onderzoeksrechter moet beslissen over hun verdere aanhouding.

Zeventien andere arrestanten werden inmiddels gelost. Ook zij riskeren nog een vervolging voor weerspannigheid en slagen. Voorts, zo liet de PZ Zuienkerke en Blankenberge weten, wordt maandag onderzoek opgestart naar de identiteit van niet-opgepakt relschoppers op basis van verklaringen en camerabeelden.

Negen politiemensen zijn immers lichtgewond geraakt. Slagen en verwondingen kan celstraffen tot zes maanden opleveren en gewapende weerspannigheid zelfs twee jaar. Wie al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten, riskeert dubbel tarief te krijgen wegens herhaling. Procureur des Konings Filiep Jodts van het parket van West-Vlaanderen liet al weten dat het parket streng zal vervolgen.