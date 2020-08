Twintig arrestaties in Blankenberge waaronder drie gerechtelijke: “Verdachten moeten nog verhoord worden” Bart Boterman

09 augustus 2020

12u14 372 Blankenberge Tijdens de rellen in Blankenberge zijn zaterdag twintig amokmakers gearresteerd, bevestigt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. Het gaat hoofdzakelijk om bestuurlijke arrestaties in het kader van de handhaving van de openbare orde. Daarnaast waren er ook drie gerechtelijke arrestaties. “De drie zitten nog in de cel en moeten nog verhoord worden”, zegt het parket van Brugge. Als de drie voor de onderzoeksrechter worden geleid met het oog op een aanhouding, is nog niet beslist.



De andere zeventien werden intussen vrijgelaten, maar kregen wel een proces-verbaal en worden mogelijk nog vervolgd. Volgens de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke maakten alle arrestanten deel uit van een Afrikaanse jeugdbende uit Brussel. “Alle namen zijn goed gekend bij de ordediensten”, klinkt het. Velen waren onder invloed van drank en of drugs. Of ze al dan niet een strafblad bezitten, hangt af van geval tot geval. Er waren overigens nog meer amokmakers die nog niet opgepakt zijn. De politie spreekt van een vijftigtal herrieschoppers. “Vandaag (zondag) focussen we ons op het herstellen van de rust en de openbare orde. Vanaf maandag worden de beelden grondig bekeken om nog meer herrieschoppers te identificeren.”

Negen politiemensen zijn lichtgewond geraakt, bevestigt de politie. De opstandelingen kunnen worden vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid of zelfs gewapende weerspannigheid. In het eerste geval en tweede geval kan dat celstraffen opleveren tot zes maanden en in het derde geval van drie maanden tot twee jaar. Wie al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten, riskeert dubbel tarief te krijgen wegens herhaling. Het valt echter af te wachten of het parket de herrieschoppers naar de correctionele rechtbank doorverwijst. Al liet procureur des Konings Filiep Jodts van het parket van West-Vlaanderen al weten dat het parket streng zal vervolgen.