Twee procent van bestuurders onder invloed van alcohol bij grote verkeerscontroles Siebe De Voogt

14 juli 2019

11u17 0 Blankenberge De politiezone Blankenberge/Zuienkerke hield zaterdagnacht grote alcohol- en drugscontroles in haar zone. In totaal werden 261 bestuurders gecontroleerd. Twee procent van hen reed rond onder invloed van alcohol.

Twee van de betrapte bestuurders hadden net iets teveel gedronken en legden een ademtest af met als resultaat “alert”. Ze betaalden een onmiddellijke inning en moesten hun rijbewijs voor drie uren inleveren. De vier andere chauffeurs legden een positieve ademtest af. Zij kregen een proces-verbaal mee naar huis en moesten hun wagen voor zes uren langs de kant laten staan. Bij de controles testte niemand positief op drugs. De politie stelde wel nog een proces-verbaal op tegen een bestuurder die na een veroordeling nog niet zijn theoretisch of praktisch rijexamen opnieuw had afgelegd. Twee chauffeurs kregen dan weer een waarschuwing voor een defect licht en één voor een vervallen keuringsbewijs. Tot slot had ook één iemand zijn of haar rijbewijs niet bij.