Tot 70.000 euro voor een zomer ligstoelenverhuur op strand? Blankenbergse baigneurs vrezen monsterprijzen met nieuw reglement Bart Huysentruyt

06 september 2019

15u27 18 Blankenberge Er heerst bijzonder veel onzekerheid onder de Blankenbergse badkarhouders. Er staat dinsdag een nieuwe manier van toewijzen van het strand op de agenda van de gemeenteraad. Voortaan moeten de baigneurs per opbod hun favoriet stuk strand ‘kopen’. Maar de vrees zit erin dat ze ernaast grijpen. “Er circuleren prijzen tot 70.000 euro per duolot. Dat is gekkenwerk”, klinkt het.

Dat de traditionele badkarloting met de typische trommel op het stadhuis dit jaar aan een laatste van 160 edities toe was, raakte eerder al bekend. In plaats daarvan wil het nieuwe stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Daphné Dumery (N-VA), een nieuw systeem toepassen. “Een noodzakelijke ingreep”, verklaarde ze eerder al de onpopulaire beslissing. Volgens Dumery was het lotingsysteem niet meer in regel met de Europese wetgeving en was het stadsbestuur verplicht in te grijpen. Een systeem met concessies van zeven jaar – en dus met opbod – komt in de plaats.

Minimum 6.000 euro

Komende dinsdag wordt het lastenboek ‘strandconcessies’ ter goedkeuring voorgelegd. Daarin staat dat er zestien duo-standplaatsen per opbod zullen worden aangeboden. De minimum biedingsprijs is 6.000 euro per duolot. De stad zal dus een mededinging organiseren en daarna een selectie maken van verschillende kandidaten, vooraleer de gunning van de strandconcessies wordt besloten. In het reglement is opgenomen dat badkarhouders ‘met ervaring’ vereist zijn. Maar de baigneurs zijn ongerust. Alle huidige uitbaters willen immers graag volgende zomer weer met hun zaak op het strand staan, maar zijn daar niet zeker van.

Meer zelfs: als ze ernaast grijpen, is dat ineens voor zeven jaar. “Het lotsysteem had ook zijn nadelen”, zegt Kurt Govaere van Bamboo Beach. “We wisten nooit waar we precies zouden staan tijdens de zomer. Dat besliste het lot. Maar we waren wel zeker dat we jaarlijks konden blijven. Nu moeten we vrezen dat er mensen uit de boot vallen, want de mededinging is open voor iedereen.”

Het systeem is duidelijk: wie de grootste som op tafel legt voor bijvoorbeeld het duolot aan de Kerkstraat, zal het volgende zomer mogen uitbaten. Een gelijkaardig systeem bestaat in De Panne. “Daar circuleren bedragen tot 70.000 euro", zegt een badkarhouder die liever anoniem in de krant staat. “Dat kunnen we niet betalen. We hebben de voorbije jaren het strand van Blankenberge kwalitatiever uitgebouwd. Er zijn mooie strandbars met veel speeltoestellen en comfortabele ligzetels bijgekomen. Ik denk dat Blankenberge op dat vlak niet moet klagen. Tien jaar geleden stond deze badplaats nog nergens. We voelen ons in ons hemd gezet. Bovendien hebben we geen enkele inspraak gehad en moeten we deze nieuwe manier van werken slikken.”

Ongenoegen

Dat de kwestie heel gevoelig ligt, toont de reactie van de Badersbond Blankenberge aan. Zij willen zelfs helemaal niet reageren. “We zouden drie bladzijden nodig hebben”, klinkt het daar. “Pas als het reglement effectief goedgekeurd wordt, zullen we reageren.”

Burgemeester Daphné Dumery reageert zelf ook niet, maar deed dat in een eerder artikel over het verdwijnen van de loting wel: “Eigenlijk was het verdwijnen van de loting onvermijdelijk, dat beseffen de meeste badkarhouders. In een ideale wereld wil ik dat de huidige baigneurs volgend jaar allemaal aan boord blijven. Die mensen doen fantastisch werk. Met het uitreiken van de vernieuwde concessies zullen de strandbars ook voor langere tijd een vaste plaats toegewezen kregen.”

Bij de oppositiepartijen in Blankenberge heerst er ongenoegen. “Wij zouden nooit die keuze hebben gemaakt”, zegt Bjorn Prasse (Open Vld). “Dit is als het kind met het badwater weggieten. We begrijpen maar al te goed de zorgen van de badkarhouders. De bedragen van tienduizenden euro’s horen wij ook. Nochtans hebben die mensen net zelf zoveel geïnvesteerd. Ze hebben voor méér toerisme in Blankenberge gezorgd de laatste jaren. Nu worden ze afgestraft.”