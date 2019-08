Tot 2 jaar cel voor brutale overval op ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys Siebe De Voogt

30 augustus 2019

13u53 0 Blankenberge Vijf mannen en een jonge vrouw zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een brutale overval op ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys uit Blankenberge. De rechter legde hen celstraffen tot 2 jaar op. Een 29-jarige man uit Ardooie die sinds enkele jaren een relatie heeft met de ex-partner van Veys, werd ondanks zijn fel verweer schuldig bevonden als opdrachtgever.

Tanguy Veys (47) ging op 2 februari zijn zoon ophalen bij z’n ex-vrouw in Ardooie. Toen hij aanbelde, stopte even verderop een wagen. Twee jongemannen uit Roeselare stapten uit en liepen op het voormalige gemeenteraadslid af. A.D. en M.D. gaven de veertiger enkele rake klappen, maar die slaagde erin om zijn belagers te fotograferen. De bestuurder van de wagen merkte de camera op en schoot zijn twee kompanen te hulp. Het ging om Y.S., een Izegemnaar die in het verleden al enkele veroordelingen voor geweldsdaden opliep. Het drietal sloeg en schopte Veys in elkaar en nam uiteindelijk de vlucht met zijn gsm en portefeuille.

Strafexpeditie

In het ziekenhuis kreeg de Blankenbergenaar drie hechtingen boven zijn oog. De dokters stelden ook verschillende schaafwonden en blauwe plekken vast en een blessure aan z’n schouders. “Het was een strafexpeditie, waarvan ik kan begrijpen dat hij nog steeds nazindert in het hoofd van het slachtoffer”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. Volgens het openbaar ministerie werd de ganse overval opgezet door een 29-jarige man uit Ardooie: de nieuwe vriend van de ex-partner van Veys. R.V. zou via een portier uit het Kortrijkse de vechtersbazen hebben uitgezocht. Het drietal werd naar eigen zeggen wijsgemaakt dat Veys een pedofiel was.

R.V. ontkende met klem de opdrachtgever te zijn en schoof die verantwoordelijkheid door naar de portier. “Het zou wel een erg domme beslissing geweest zijn, mocht hij de opdracht hebben gegeven om iemand in elkaar te slaan voor z’n eigen deur”, pleitte zijn advocaat Kris Vincke. “En dat terwijl z’n eigen bewakingscamera’s aan het lopen waren. De vijfde beklaagde (de portier, red.) had eind vorig jaar een schermutseling met het slachtoffer. Hij heeft evengoed een motief.” De advocaat van de portier deed dat echter af als een fabeltje.

Auto verbeurd

De rechtbank achtte vrijdagmorgen wel degelijk álle zes beklaagden schuldig. R.V. kreeg als opdrachtgever 12 maanden cel met uitstel. De Kortrijkse portier kwam weg met een werkstraf van 80 uren. Y.S. werd veroordeeld tot 2 jaar cel, terwijl zijn kompanen A.D. en M.D. respectievelijk 18 maanden effectief en 15 maanden met uitstel kregen. Een 19-jarig meisje uit Izegem kreeg tot slot de opschorting van straf. Zij leende destijds haar wagen uit aan haar toenmalige vriend Y.S. De rechter verklaarde de Fiat Punto verbeurd. Tanguy Veys stelde zich burgerlijke partij en kreeg vrijdagmorgen 2.000 euro schadevergoeding toegekend.