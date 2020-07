Tiener vrijgelaten voor poging doodslag na banale ruzie in Blankenberge Siebe De Voogt

24 juli 2020

15u34 2 Blankenberge De Brugse raadkamer heeft een 18-jarige man uit Blankenberge voorwaardelijk vrijgelaten voor een poging tot doodslag in de badstad. D.K. nam een man in een wurggreep, nadat die was tussengekomen in een banale ruzie met zijn vriendin.

Het 66-jarige slachtoffer kwam op zondagmorgen 21 juni tussenbeide in een discussie tussen de tiener en z’n vriendin. Het meisje wilde volgens de verklaringen van de jongeman een taxi nemen, terwijl hij te voet wilde gaan. De oudere man zou hem naar eigen zeggen in een houdgreep genomen hebben, waarop hij zich losrukte en hem in een wurggreep nam. Genoeg voor het parket om de kwalificatie van poging tot doodslag op de feiten te plakken. D.K. werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zat een maand in voorhechtenis. De raadkamer liet de tiener vrijdagmorgen vrij onder voorwaarden. Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating.