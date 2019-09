Tienbeurtenkaart voor sport wordt dubbel zo duur Bart Huysentruyt

11u24 0 Blankenberge De stad Blankenberge trekt de kostprijs van een tienbeurtenkaart om te sporten in de gemeente op van 12 naar 25 euro. Dat is meer dan een verdubbeling.

Die onpopulaire ingreep is opmerkelijk en treft vooral de Blankenbergse senioren. Zij maken veelvuldig gebruik van de beurtenkaart om op die manier goedkoop aan sport te kunnen doen. “We viseren de senioren niet, maar hebben een beleid om het vooral ook voor jonge gezinnen in Blankenberge aantrekkelijker te maken. Omdat veel sportzalen nu vaak vol zitten, zijn de jongeren daar de dupe van. Door de prijs wat te verhogen, hopen we meer een evenwicht te hebben”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

De kostprijs is volgens de burgemeester veel meer marktcomform dan vroeger. De gemeenteraad keurt de tariefaanpassing in principe op dinsdag goed.