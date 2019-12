Teken zelf de dieren in het virtueel aquarium van Sea Life Bart Huysentruyt

19 december 2019

14u38 0 Blankenberge Barracuda Point is sinds donderdag het meest uitzonderlijke aquarium ter wereld. Het is een nieuw, virtueel aquarium in Sea Life Blankenberge. Kinderen creëren er hun eigen dieren en laten ze vrolijk rondzwemmen.

Na de investeringen van een half miljoen euro in het zeehonden- en zeeleeuwenverblijf begin dit jaar, vernieuwt het nieuw management van het park ook nu een zone met een budget van 50.000 euro. Een paarse haai, een krab met bloemetjes op zijn schild, een regenboogvis met hartjes: je kan het zo gek niet bedenken of het bijzondere dier zwemt er rond. Het park opende op de vooravond van de kerstvakantie haar gloednieuw virtueel aquarium. Kinderen kunnen er hun favoriete zeedier inkleuren om het even later in het vijf meter breed digitaal aquarium te zien zwemmen of kruipen. “Het digitaal aquarium is de perfecte mix tussen het traditioneel inkleuren van een tekening en de digitale wereld”, zegt manager Nicola Hamilton. “Het is echt betoverend om eerst je tekening in te kleuren en hem na tien seconden later al te zien zwemmen in het digitaal aquarium.”