Strandrolstoelen blijven ook in september beschikbaar Bart Huysentruyt

31 augustus 2019

17u58 0 Blankenberge Tijdens de maand augustus kon je op het toegankelijk strandpaviljoen aan de zeedijk ter hoogte van de J. Van Praethelling in Blankenberge voor het eerst gratis gebruik maken van verschillende types strandrolstoelen.

4 Example vzw en haar vrijwilligers zette zich dagelijks belangeloos in om minder mobiele mensen en mensen met een beperking een onvergetelijk moment te bezorgen aan de Blankenbergse kust. Zo zijn er op een maand tijd 46 mensen blij gemaakt, van rolstoel gebonden personen tot ouderen die moeilijk ter been waren.

Terwijl in andere kustgemeentes gestopt wordt met deze service vanaf 1 september gaat 4 Example vzw nog zeker de hele maand september door. “Het goede weer stopt ook niet op 1 september”, zegt Tarik Houbrechts, vrijwilliger van 4 Example vzw. “Het is nu eenmaal geweten dat nog heel veel mensen in september nog aan onze kust komen om te genieten. Vooral oudere mensen, of mensen die de zomerse drukte aan zich willen laten voorbijgaan zie je dan verschijnen. Wij willen hen dan ook de kans bieden op het strand en in het water te geraken.” Het strandpaviljoen met zijn rolstoeltoegankelijke toilet zal dan ook steeds geopend zijn vanaf 10 tot 18.30 uur.