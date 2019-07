Strandredders herdenken verongelukte Bjorn Leblon (24) op verjaardag: “Uit het oog, maar niet uit het hart” Mathias Mariën

Blankenberge De strandreddingsdienst van Blankenberge heeft op een intieme manier ode gebracht aan Bjorn Leblon, die in februari van dit jaar om het leven kwam bij een snowboardongeval.

De ervaren snowboarder was samen met een vriend richting skigebied Valchiavenna bij Livigno getrokken om er te snowboarden toen een ongeval hem fataal werd. Bjorn Leblon (24) was een graag gezien persoon in Blankenberge, zeker bij de strandredders. “We zitten vol ongeloof”, vertelde hoofdredder Tom Cocle in Het Laatste Nieuws toen het nieuws bekend raakte. “Vijf jaar lang was hij als jobstudent actief bij ons. Een graag geziene kerel. Enorm sportief.” Deze week zou de sportieveling 25 jaar worden. De Blankenbergse strandredders brachten aan de zee een eerbetoon om te tonen dat ze Bjorn nooit gaan vergeten. “Uit het oog, maar niet uit het hart. Happy birthday Goudbaard”, plaatsen de redders bij de foto.