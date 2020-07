Strand van Blankenberge pronkt met een primeur: “Mensen kunnen nu zelfstandig richting waterlijn rijden” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

14u08 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge kan je sinds woensdag met een elektrische strandrolstoel richting waterlijn rijden. Het is een van de zes strandrolstoelen die door de vzw 4 Example deze zomer in Blankenberge worden aangeboden.

Een samenwerking van 4 Example vzw met Off Road Solutions uit Nederland zorgt ervoor dat Blankenberge met een primeur kan uitpakken. De Cadweazle 2.0 is een elektrische strandrolstoel en die heeft voordelen. “Hiermee komen we tegemoet aan de vraag om mensen zelfstandig gebruik te kunnen maken van een strandrolstoel”, zegt Tarik Houbrechts van de vzw.

Het toestel is eenvoudig in gebruik en heeft voldoende actieradius voor ruime wandelingen op het strand. Het is geschikt voor het mulle zand en het laat een actieradius van twee uur toe. Dat is dan ook de maximale tijd om te huren. Manuele strandrolstoelen moeten worden geduwd. “Dit vraagt soms een grote fysieke inspanning van de begeleider en maakt de andersvalide afhankelijk van een begeleider”, zegt Houbrechts. “Met deze elektrische strandrolstoel is de gebruiker onafhankelijk.”