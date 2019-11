Stormtocht heeft oog voor 75 jaar Bevrijding Bart Huysentruyt

20 november 2019

09u13 0 Blankenberge Op zondag 24 november kan je deelnemen aan de Blankenbergse Stormtocht. Die is aan de 31ste editie toe.

Dit jaar gaan de deelnemers aan de 23 km de polders in tot in het rustige polderdorp Zuienkerke. “Dit jaar hebben we speciale aandacht voor de bevrijding van Blankenberge, 75 jaar geleden”, zegt Luc Henau. “We wandelen langs het Sashuis, waar de voorpost van de Canadese Manitoba Dragoons op 8 september ‘s avonds aankwam, het monument van de gesneuvelden aan het De Langheplein en de tentoonstelling in de Meridiaan.” Er zijn voldoende rust- en verzorgingsposten om op adem te komen en te genieten van de omgeving zoals in Groenwaecke met een fantastisch zicht op de winterse Uitkerkse polders en de skyline van Blankenberge. De wandelaars hebben de keuze tussen 8, 13 of 23 km. Start in het Sint-Pieterscollege in de Weststraat, tussen 8 en 15 uur.