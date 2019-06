Stokoude kreeft Wesley overleden in Sea Life Blankenberge Klaas Danneel

06 juni 2019

17u02 8 Blankenberge De stokoude kreeft Wesley, die nog maar sinds vorige maand in Sea Life in Blankenberge verbleef, is overleden. Wesley was de oudste kreeft van ons land: hij was ongeveer 90 jaar, en woog ook 9 kilo.

De reuzenkreeft Wesley heeft niet lang van zijn oude dag in Sea Life kunnen genieten. Sea Life had Wesley pas op 15 mei cadeau gekregen van restaurant De Oesterput, die de kreeft had gekregen van zijn invoerder Lobster Fish in Deerlijk. Wesley overleed een goeie week later al, op 24 mei, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Doodsoorzaak

Of Wesley - genoemd naar de aanvaller van Club Brugge - gestorven is van ouderdom of door de stress na de verhuizing, is niet duidelijk. “Zoals bij elk dier dat bij ons sterft, hebben we een onderzoek laten uitvoeren”, zegt Astrid Vertongen van Sea Life. “Hierbij worden weefselstalen van verschillende organen genomen en onderzocht in een laboratorium. Het onderzoek heeft ons echter geen duidelijkheid gegeven over de doodsoorzaak.”

Wesley is niet de oudste kreeft ooit ter wereld, die was 140 jaar, maar het is wel uitzonderlijk dat een Canadese kreeft ouder dan 60 wordt. De leeftijd van Wesley werd geschat op 90 jaar. “Dat is bij benadering”, zei Pieter Devriendt van De Oesterput vorige maand nog. “Een kreeft wordt elk jaar tussen de 70 en 100 gram zwaarder. Aangezien de kreeft nu ongeveer 9 kilo weegt, denken we dat hij rond de 90 jaar is. Maar dat kan ook iets meer of minder zijn.”

Bedroefd

Ondanks zijn hoge leeftijd, had Wesley niet echt ouderdomsklachten. Hij at nog goed, oesters en schelpen, en had daar zoals alle kreeften twee magen voor: de tweede maag zit bij kreeften in hun hoofd. Plassen doen kreeften vreemd genoeg via hun ogen. Bij Sea Life vinden ze het heel spijtig dat Wesley zo snel is gestorven. “Dierenverzorging is in Sea Life onze grootste zorg, het is dus begrijpelijk dat het hele team erg bedroefd is door deze plotse gebeurtenis.”