Steve Van Hulle is de nieuwe sterke man bij het ambitieuze KSC Blankenberge Steve Dinneweth

09 september 2020

16u57 0 Blankenberge Eersteprovincialer KSC Blankenberge steekt de ambities voor het nieuwe seizoen niet onder stoelen of banken. De nieuwe voorzitter Steve Van Hulle blijft echter bescheiden en uiterst voorzichtig in zijn uitspraken.

De kustploeg zag aan een sterk seizoen abrupt een einde komen door het coronavirus met een zesde plaats in de hoogste provinciale reeks en een finaleplaats in de beker van West-Vlaanderen. Blankenberge mikt ook nu op een plaats aan de top van het klassement en liet daartoe niks aan het toeval over. De kern werd behouden en versterkt met de komst van Aaron Bruning, Yoeri Flederick, Diego Dewilde en Germaj Rousseau. Bovendien zetten sterkhouders Brian Vandenbussche en de broers Longueville eveneens hun handtekening voor een verlengd verblijf aan de kust. “We zijn er inderdaad in geslaagd om alle spelers te behouden en ons gericht te versterken”, vertelt voorzitter Steve Van Hulle, managing director van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, die begin dit kalenderjaar al de fakkel overnam van Bart Soete.

Financieel gezond

“Ik speelde in een ver verleden zelf bij deze fantastische club, maar dit viel niet langer te combineren met mijn studies aan de zeevaartschool. Ik heb toen eigenlijk een lange tijd geen enkele binding meer gehad met het voetbal. Via Alain Brusselle, die nu het sportieve luik voor zijn rekening neemt, kwam ik opnieuw in contact met de club toen mijn zoon het eens wou proberen bij de U7. Na enige tijd liet Alain me verstaan dat het nieuwe bestuur gevormd was, maar dat ze nog op zoek waren naar een nieuwe voorzitter. Bij voorkeur iemand uit het bedrijfsleven die de club financieel gezond kan houden. Na overleg met mijn gezin ben ik heel enthousiast in het avontuur gestapt.”

“Door corona hebben we de tijd gehad om het één en ander structureel aan te passen. We namen ook de kantine grondig onder handen en trokken nog enkele nieuwe sponsors aan. Voorts zijn we volledig de digitale weg ingeslagen met het oog op de toekomst van deze club. We trekken hierbij absoluut de kaart van de jeugd met als doel de doorstroming naar het eerste elftal. We bulken inderdaad van de ambities, maar de mensen die mij kennen, weten dat ik immer bescheiden ben en blijf.”

Uitstekende samenwerking

Blankenberge speelt komend weekend de derde ronde van de beker van België op bezoek bij tweedenationaler Ronse. “De eerste echte test voor ons team na de overwinningen tegen reeksgenoot Koksijde-Oostduinkerke en tweedeprovincialer Groot Dilbeek. We hopen uiteraard nog een ronde verder te geraken, temeer omdat we dan vermoedelijk KRC Gent treffen, wat een blij weerzien zou zijn met coach Jannes Tant.”

“Wat de competitie betreft, is het koffiedik kijken wie we als favoriet naar voor kunnen schuiven. Na een aantal weken zullen we al een eerste balans kunnen opmaken. We hopen alvast een goede start te kunnen nemen, zodat we niet opnieuw op achtervolgen aangewezen worden. We rekenen daarbij op de steun van onze supporters, die we dankzij de uitstekende samenwerking met de Stad Blankenberge en Sport Vlaanderen hopen te mogen verwelkomen op onze eerste thuiswedstrijd.”