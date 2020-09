Steve Swaenepoel en Blankenberge stunten opnieuw in de beker: “Mooi voor onze vereniging” Steve Dinneweth

20 september 2020

20u23 0 Blankenberge Sporting Club Blankenberge heeft opnieuw voor een stunt gezorgd. Na tweedenationaler Ronse vorige week kegelde de eersteprovincialer zondagmiddag met Racing Club Gent weer een tweedenationaler uit de Beker van België. Ditmaal haalde de kustploeg het 3-2 na verlengingen.

Veel volk op de tribunes in Blankenberge en de supporters kregen waar voor hun geld. Twee voetballende teams in een evenwichtige eerste helft, maar het was toch de thuisploeg die ging rusten met een voorsprong na een doelpunt van Bruning. Na twee Gentse wissels na de pauze kwamen de bezoekers vrij snel verdiend langszij via Elewaut. De bordjes bleven in evenwicht tot het einde van de reguliere speeltijd.

De verlengingen brachten echter soelaas. “In de eerste verlenging klom Gent op voorsprong, waardoor we in het tweede luik wat risico's moesten nemen”, vertelt trainer Steve Swaenepoel. “Dit resulteerde in de gelijkmaker van Gianni Longueville, die een voorzet van de ingevallen Voordecker tegen de touwen kopte. Twee minuten voor tijd volgde de immense ontlading met de winnende treffer van Giovanni Longueville. Beetje sneu voor Blankenbergenaar Jannes Tant (de trainer van Gent, red.), maar hij kwam me na de match meteen feliciteren met onze overwinning. We mogen inderdaad spreken van een nieuwe stunt, maar de jongens kunnen er slechts heel kort van genieten. Maandag wordt er immers weer getraind in functie van onze eerste competitiewedstrijd komende woensdag in Rumbeke.”

Drukke agenda

“Op die manier krijgen we uiteraard een vrij drukke agenda voorgeschoteld, wat de keerzijde van de medaille is. We zullen proberen zo goed mogelijk te recupereren en de balans opmaken wie speelklaar raakt voor dat eerste belangrijke duel. Mijn groep is heel diep moeten gaan”, stelt Swaenepoel. “Honderdtwintig minuten moeten voetballen tegen een tweedenationaler is natuurlijk niet niks. Onze ambitie is ook dit seizoen weer de top vijf in het klassement. Niet meer en niet minder. Zoals steeds zullen we het match per match aanpakken door geen stappen over te slaan. De vijfde ronde in de Beker is natuurlijk een fantastische bonus en erg mooi voor deze vereniging”, klinkt het tot besluit.