Steeds meer inbreuken tegen coronamaatregelen door horeca-uitbaters en klanten: Burgemeester én politie Blankenberge roepen op ze te blijven naleven Mathias Mariën Bart Huysentruyt

30 juni 2020

15u00 4 Blankenberge De burgemeester van Blankenberge roept de horecazaken in de badstad op om de opgelegde coronamaatregelen nauwgezet op te volgen. De voorbije dagen bleken verschillende uitbaters die niet al te nauw te nemen. Ook de klanten lieten zich al van hun slechtste kant zien, toen een overvol terras zich na 1 uur tegen de politie richtte. “We willen een veilige strandbeleving garanderen. Het zou jammer zijn als alle geleverde inspanningen verloren gaan", zegt burgemeester Daphne Dumery (N-VA).

Voor de duidelijkheid: het merendeel van de horecazaken houdt zich wél aan de regels. Maar bij één bepaalde zaak moest de politie al diverse keren tussenbeide komen. Maandag was dat opnieuw het geval toen twee obers geen mondmasker bleken te dragen. Het was bovendien niet voor het eerst dat die zaak de regels niet al te nauw opvolgde. “Dat valt te betreuren”, zegt burgemeester Dumery, die iedereen oproept een extra inspanning te leveren. Zo niet, zal er ingegrepen worden. Tot heden werd namelijk geprobeerd te sensibiliseren in plaats van meteen boetes te geven.

In horecazaken draagt het personeel soms geen mondmasker of draagt men het mondmasker op de kin. De tafels staan niet altijd op 1,5 meter afstand, en we treffen soms rechtstaande klanten aan, of klanten die aan het dansen zijn Politie Blankenberge

Strenger toezicht

Voor die oproep krijgt ze de volle steun van haar politiekorps. Ook zij zien dat de aandacht voor de maatregelen verslapt. “We stellen de voorbije dagen vast dat men het hier en daar niet meer zo nauw neemt”, klinkt het in een bericht op hun sociale media. “Zo zien we vaak dat reizigers op bus-, tram- en treinhaltes geen mondmasker dragen en sommigen ook niet op het openbaar vervoer. In horecazaken draagt het personeel soms geen mondmasker of draagt men het mondmasker op de kin. De tafels staan niet altijd op 1,5 meter afstand, en we treffen soms rechtstaande klanten aan, of klanten die aan het dansen zijn. Het verplichte sluitingsuur wordt niet altijd gerespecteerd. Onze aandacht wordt hier tevens op gevestigd door verontruste burgers en klanten.”

De politie wijst er verder op dat ze zich bewust zijn dat de regels niet altijd even aangenaam zijn, maar wel noodzakelijk omdat het coronavirus nog niet is verdwenen. “We zien ons daarom genoodzaakt om, zoals nog andere politiezones aan de kust, strenger toezicht te houden en zo nodig op te treden tegen inbreuken op de coronaregels. Zowel uitbaters als klanten lopen bij overtredingen het risico op een boete. In flagrante gevallen of bij herhaling kan aan de bestuurlijke overheid worden gevraagd om een zaak tijdelijk te sluiten”, klinkt het nog.