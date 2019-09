Stationsklok van Blankenberge staat (weer) stil Bart Huysentruyt

16 september 2019

11u34 0 Blankenberge De stationsklok van Blankenberge, met de immense wijzer en cijfers, staat (weer) stil.

De klok is afgelopen weekend stilgevallen op iets voor halfvier. De klok is, sinds de vernieuwing van de stationsomgeving, één van de paradepaardjes van dat werk. Je kan er vaak al van een heel eind in de Kerkstraat het uur op aflezen. In het verleden viel de klok ook al stil. De NMBS laat weten dat ze het euvel zo snel mogelijk zal herstellen.