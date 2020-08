Stadsbestuur telt 130.000 euro neer om Gert Late Night naar Blankenberge te halen Mathias Mariën

18 augustus 2020

14u01 2 Blankenberge Het bekendste schip van Vlaanderen, de Evanna, meert binnenkort aan in Blankenberge. Gert Verhulst en James Cooke zullen drie weken lang televisie maken vanuit de jachthaven. De eerste aflevering gaat op 31 augustus op antenne, de laatste op 17 september. Het stadsbestuur telt 130.000 euro neer voor hun komst.

De komst van Gert Late Night duidt volgens het stadsbestuur op een mogelijk langdurige partnerschap met televisiezender Vier. Samen met het pop-upcafé De Mol, met bijhorend virtual-realityspel, is dit al een tweede samenwerking op korte termijn. Het bestuur ziet Gert Late Night als een verlengstuk van de zomer en het kadert perfect in de visie op coronaproof activiteiten. “Mensen kunnen altijd langs het schip wandelen, maar ten gevolge van corona is er wel een samenscholingsverbod”, zegt het stadsbestuur duidelijk.

130.000 euro

Gert en James komen uiteraard niet gratis naar Blankenberge. De samenwerkingsovereenkomst met Vier draagt een kostprijs van 130.000 euro. In ruil daarvoor zal Blankenberge gedurende drie weken in vele marketingcampagnes en afleveringen aan bod komen en zullen fraaie beelden over de stad getoond worden, zowel tijdens het programma als in de nationale promotiecampagnes. “Blankenberge zal dus de nodige persaandacht krijgen en positief in de kijker komen te staan”, klinkt het.

Opvallend: het productiehuis achter het programma had in het begin van de zomer eerst Brugge in gedachten als locatie, maar daar haakten ze af op de kostprijs. Gert Late Night zal telkens van maandag tot donderdag op antenne zijn, op zondag is er een compilatieaflevering.

De exacte datum waarop de Evanna de Blankenbergse jachthaven binnenvaart, is voorlopig nog niet bekend. Het weer en de getijden spelen hierbij een grote rol. Het schip zal ter hoogte van de ingang van de spuikom aanmeren, daar werd een steiger vrijgemaakt. In de buurt staan ook heel wat andere faciliteiten, zoals enkele containers voor de productie.