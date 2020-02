Slagerij moet noodgedwongen sluiten nadat wagen in vitrine rijdt: “Wat een geluk dat we gesloten waren ...” Mathias Mariën

24 februari 2020

17u58 1 Blankenberge Slagerij Raf en Leen langs de Evendijk-West in Blankenberge moet noodgedwongen een tijd de deuren sluiten nadat zondagmiddag een personenwagen de vitrine binnenreed. “Gelukkig waren we op dat moment gesloten. Als dat was gebeurt toen er klanten waren, was dat een drama. De schade is echt wel aanzienlijk”, zegt Raf.

Een volledig geplooid rolluik, een gesneuvelde vitrine, een toonbank die naar het andere eind van de winkel is gekatapulteerd en een gebroken marmeren werkblad: voor Raf Van Meenen (51) was het serieus schrikken toen hij zondagavond de schade in zijn slagerij ging opmeten. Zeker omdat het aan de buitenkant van de zaak niet zo erg leek, was de schade binnen een nog grotere verrassing. Omstreeks 16.30 uur was een wagen na een verkeersongeval tot stilstand gekomen tégen zijn vitrine. “Het ongeval gebeurde toen een personenwagen geen voorrang van rechts gaf, waarna het tot een lichte aanrijding kwam tussen twee wagens. Een van de voertuigen belandde daardoor tegen de slagerij”, duidt commissaris Philip Denoyette. Raf was op dat moment richting carnaval getrokken en kreeg daar telefoon met het slechte nieuws.

Grote ravage

Gewonden vielen er niet bij het ongeval. Iets wat voor slager Raf een grote opluchting is. “Zulke ongevallen kunnen op elk moment van de dag gebeuren. In de voormiddag stond onze winkel vol. De mensen stonden tot buiten aan te schuiven. Ik mag niet denken wat de gevolgen waren geweest als die wagen toen de slagerij was binnengereden... Mogelijk was dat een drama geweest. We staan ook heel vaak zelf achter die toog. Als we daar hadden gestaan op het moment van het ongeval, waren we wellicht in twee geweest. Neen, het is echt een groot geluk dat we gesloten waren”, vertelt Raf. Toch zit de man met de handen in het haar. De ravage in zijn zaak is namelijk groot. “Hoelang we gesloten zullen blijven, is moeilijk te zeggen. Al het materiaal is verwrongen. Zo’n vitrine en zeker de toonbank vervang je ook niet zomaar. Alles is op maat gemaakt. Het is ook afwachten hoe het met de koeling is gesteld. Ik hoop dat we later deze week al terug klanten kunnen ontvangen. Desnoods timmeren we alles met planken dicht."

Geen wrok

Raf - die de slagerij al 29 jaar uitbaat - kon ondertussen de bestuurster van de betrokken wagen al spreken. Het gaat om de dochter van goede klanten. Wrok koestert de man niet. “Het was een ongeval. Zoiets doet niemand met opzet. Nogmaals: het belangrijkste voor ons is dat er niemand gewond raakte. De rest is werk voor de verzekering”, besluit Raf.