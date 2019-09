Sealife Blankenberge pakt uit met educatieve presentaties mét gebarentolk Mathias Mariën

23 september 2019

14u05 0 Blankenberge Op zaterdag 28 september is het Wereld Dovendag. Een dagje eerder, op vrijdag 27 september, geeft Sealife Blankenberge het startschot om hun aanbod voor mensen met een auditieve beperking voor te stellen. Verschillende groepen komen die dag als eersten proeven van de educatieve presentaties in gebarentaal. Vanaf zaterdag 28 september zullen de vertaalde presentaties beschikbaar zijn voor de bezoekers, mits gebruik van hun smartphone.

“Ons bedrijf is rolstoelvriendelijk maar voor slechthorende en/of dove bezoekers bieden we tot nu toe weinig extra mogelijkheden. We geven momenteel veel uitleg via onze educatieve presentaties. Bezoekers met een auditieve beperking konden in het verleden dus niet optimaal genieten van hun bezoek aan ons park. Hier wilden we graag verandering in brengen, daarom dit initiatief. Om dit te vieren geven we op zaterdag 28 september gratis toegang aan alle bezoekers die doof zijn.”, aldus Nicola Hamilton, general manager van Sealife Blankenberge.