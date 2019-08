Sea Life oefent voor wereldrecord zeeschildpaddensculpturen bouwen Siebe De Voogt

16 augustus 2019

18u08 0 Blankenberge Sea Life Blankenberge doet op 23 augustus samen met de groep Sculpture Westende een gooi naar het wereld record zandsculpturen bouwen in de vorm van zeeschildpadden. Als voorbereiding op de wereldrecordpoging vond vrijdag al een workshop plaats in het park.

Het plan van Sculpture Westende en Sea Life is om 400 zeeschildpadden te maken uit zand en dit te laten registreren in het Guiness World Records Book. Het vorige wereldrecord staat op 287 exemplaren en werd gevestigd in Taiwan. De wereldrecordpoging gaat door op het strand van Middelkerke. Vrijdag konden de bezoekers van Sea Life al de kneepjes van het vak leren tijdens verschillende workshops in het park.

De actie is meteen de laatste rechte lijn richting de wereldrecordpoging. “We nemen deel, omdat we zelf een zeeschildpad in het park hebben, die door tussenkomst van een boot geen overlevingskansen meer had in de natuur”, zegt verzorger Victor Vienne van Sea Life. “De zeeschildpad is in de natuur door toedoen van verschillende factoren bedreigd. Eén daarvan is de grote hoeveelheid plastic in de oceanen. Een zeeschildpad ziet een plastic zak als een kwal, een prooi dus. Op die manier krijgen de dieren plastic in hun maag. De vervuilde stranden zorgen er dan weer voor dat de zeeschildpadden geen veilige plek meer vinden om hun eieren te leggen.”

Om aandacht te vragen voor de bedreigde diersoort, zette Sea Life haar schouders onder de wereldrecordpoging. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen, kan zich inschrijven via de toeristische dienst van Middelkerke en Westende. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn of begeleid worden door iemand die ouders is dan 12 jaar én op 23 augustus beschikbaar zijn tussen 10 en 14.30 uur in Middelkerke.