Sea Life geeft brandweer cursus ‘hoe herken je een zieke zeehond’: “Want veel dieren komen gewoon even uitrusten op het strand” Bart Huysentruyt

18 februari 2020

15u27 0 Blankenberge De verzorgers van Sea Life starten de komende maanden met opleidingen voor brandweerlieden van Blankenberge en Oostende. Zij zullen leren of een aangespoelde zeehond ziek of niet ziek is. “Nu nemen ze foto’s van de dieren en sturen die naar ons door. Na de lessen kunnen ze zélf beslissen of de dieren geholpen moeten worden of niet", zegt Nicola Hamilton van Sea Life.

Eerst dit: de zeehondenpopulatie langs de Belgische kust is in opperbeste gezondheid. Tussen de jaren zeventig en negentig van vorige eeuw waren de dieren maar zelden in onze Noordzee te vinden, maar de voorbije jaren zijn er opnieuw heel veel. Dat betekent ook dat er steeds vaker zeehondjes aanspoelen op onze stranden. En dat merken ze in het opvangcentrum van Sea Life in Blankenberge, waar de oproepen vaak niet te tellen zijn.

Zeven verzorgers

“We krijgen vaak zeehonden binnen waar het eigenlijk wél goed mee gaat", zegt algemeen manager Nicola Hamilton van Sea Life. “We worden vaak niet altijd terecht opgetrommeld voor een aangespoeld dier op het strand. En dat terwijl we enkel ernstig zieke of gewonde zeehondjes opvangen. Voor onze zeven verzorgers is dat een stevige taak.”

We worden vaak niet altijd terecht opgetrommeld voor een aangespoeld dier op het strand. En dat terwijl we enkel ernstig zieke of gewonde zeehondjes opvangen Nicola Hamilton, algemeen manager Sea Life

Bij het opvangcentrum proberen ze wel wat selectiever te zijn, maar dat wordt hen niet altijd in dank afgenomen. Sommige melders blijven het centrum bellen als een gezonde zeehond op het strand ligt. “Soms ligt het diertje te rusten of wacht het op zijn moeder. Wij herkennen een ziek dier meteen.”

Stappenplan

Dat doet het opvangcentrum via foto’s. Als brandweermannen ter plaatse zijn, dan nemen zij vanop een afstand foto’s en sturen die door naar de verzorgers van Sea Life. “Dan beslissen we of we moeten uitrukken of niet", zegt Hamilton. “Maar eigenlijk zou het veel handiger zijn, als zij dat ook snel zouden kunnen inschatten.” Dat vonden de brandweerzones ook: zowel in Blankenberge als in Oostende waren ze vragende partij om zich te laten opleiden. “We hebben een stappenplan uitgeschreven, waarbij deze mensen snel kunnen herkennen of een zeehond ziek is of niet”, zegt Hamilton. “Voor ons is dat een enorme hulp: zij vormen de extra ogen die we nodig hebben op het strand.”

Ook andere korpsen

Dat vaak bijna elk diertje, - gezond of niet gezond - in Sea Life belandt, heeft ook een kostprijs. “Wij betalen, samen met peters en meters, de opvang en de verzorging van die dieren", zegt Hamilton. “We willen net de populatie weer helpen groeien en ernstig zieke dieren helpen.” De natuur zijn gang laten gaan, is dus de boodschap, ook voor wie een zeehondje op het strand opmerkt. “We zullen dit jaar via acties ook het gewone publiek bewuster maken", zegt Hamilton.

En na Blankenberge en Oostende hoopt Sea Life de cursussen ook aan andere korpsen aan de kust aan te bieden.