SEA LIFE Blankenberge opent maandag de deuren: “Bezoek reserveren en eenrichtingsverkeer moeten veiligheid garanderen” Mathias Mariën

14 mei 2020

17u12 26 Blankenberge SEA LIFE Blankenberge opent maandag opnieuw de deuren. Er worden wel heel wat maatregelen genomen. Zo moet iedere bezoeker het bezoek op voorhand een tijdslot reserveren via de website, geldt een eenrichtingsroute en wordt social distancing gewaarborgd.

Het park is alvast erg tevreden dat het terug gasten mag ontvangen vanaf aanstaande maandag. “Zowel ik als mijn team én onze dieren zijn erg blij dat we eindelijk de deuren terug op een veilige manier mogen heropenen”, zegt Nicola Hamilton, general manager van SEA LIFE Blankenberge. “Het voelt wel als een eerste schooldag, waarop je eindelijk je vrienden terug zal zien. Onze bezoekers onderdompelen in de onderwaterwereld en even de serieux van de afgelopen maanden doen vergeten, zal zo veel deugd doen. Kinderen die zich niet hoeven te vervelen, maar zich kunnen verwonderen over hoe prachtig de natuur is.”

Veilige omgeving

“Na het nodige puzzelwerk konden we een eenrichtingsroute uitwerken en ook alle risico’s op besmetting tot een uiterst minimum herleiden. Ik wil ook enkel het park openen als dit op een veilige manier kan voor zowel onze bezoekers, als ons personeel”, gaat Hamilton verder. “We laten in de opstartfase van ons plan slechts vijf bezoekers per 15 minuten binnen. Dit om ons park op een uiterst veilige manier te kunnen openen en social distancing te garanderen. We vragen onze bezoekers dan ook om hun tijdslot te reserveren via onze website. Op die manier vermijden we wachtrijen en kan iedereen op een veilige manier genieten van zijn/haar bezoek. We bouwen de capaciteit weer op van zodra we 100% zeker zijn dat dit op een veilige manier kan”, besluit de general manager.