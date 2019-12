Scholengroep wil ‘luxeverzuim’ indijken: “Ouders zijn verantwoordelijk om de gemiste leerstof in te halen” Bart Huysentruyt

07 december 2019

12u36 0 Blankenberge Een Blankenbergse scholengroep heeft een brief naar de ouders van haar leerlingen gestuurd met de vraag om te stoppen met ‘luxeverzuim’. Steeds meer ouders trekken er tijdens het schooljaar met de kinderen op uit.

“Dergelijke afwezigheid is altijd onwettig. Als dit regelmatig gebeurt, lijkt dit ons niet de juiste attitudevorming voor je kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om te zorgen dat zijn/haar kind de gemiste leerstof en inoefening achteraf inhaalt.” Zo staat het in de brief met richtlijnen te lezen. Volgens de scholengroep trekken steeds meer mensen er met hun kinderen op uit. Niet alleen net voor schoolvakanties, maar ook al gewoon tijdens het jaar. In Blankenberge gebeurt het vaker bij kinderen van mensen die in de horeca werken en dus hun vakanties vaak opnemen in minder drukke periodes. De scholengroep benadrukt dat het begrip heeft voor die situatie, maar dat er nooit toestemming voor kan worden gegeven.