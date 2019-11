Scherpe Kleppers halen Gibson Brothers naar carnavalsbal: “Feest nieuw leven inblazen” Bart Huysentruyt

15u13 0 Blankenberge De nieuwe Blankenbergse carnavalsgroep De Scherpe Kleppers halen een ‘klepper’ naar de badstad voor hun eerste carnavalsbal.

De feestavond op 11 januari vanaf 21 uur in ‘t Colisée staat in het teken van glitter en glamour. En daar hoort ook een optreden van de internationale topgroep Gibson Brothers bij. Zij zijn bekend van wereldhits als ‘Que sera mi vida’ en ‘Cuba’. De groep stond onlangs nog in Kursaal in Oostende en was enkele jaren geleden de topact in Het Witte Paard in Blankenberge. “We zijn met onze carnavalsgroep begonnen, omdat we het feest in Blankenberge nieuw leven willen inblazen", zegt voorzitter Francis Daems. “De voorbije jaren zagen we groepen en wagens wegvallen en was de interesse voor de verkiezing van prins carnaval in verval. We hopen het tij te doen keren, zonder in concurrentie te gaan met de andere groepen.”

Kaarten voor de Nacht van de Kleppers kosten zes euro en zijn verkrijgbaar in café Het Kapiteintje, brasserie Terminus, Kali Bar en de toerismedienst van de stad.