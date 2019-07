Rooftopbar opent de deuren op dak van Blankenbergse Pier Mathias Mariën

04 juli 2019

17u30 6 Blankenberge Op het dak van de Pier in Blankenberge opent vrijdagavond om 20 uur de trendy ‘Finley Rooftop Bar’.

“Met een spectaculair panoramisch uitzicht en een uitgebreide cocktail- en aperokaart wordt de Finley Rooftop Bar ongetwijfeld een echte hotspot deze zomer”, laat uitbater Sebastiaan Defoort weten. De bar zal elke dag open zijn van 16.00 uur tot middernacht. Iedereen is welkom. Een uitgebreide drankenkaart wordt aangevuld met een selectie tapas. De ideale combinatie dus voor een avondje uit of als achterafje. “Bedoeling is dat de mensen genieten van een rustige sfeer met uitzicht op het strand, de zee én Blankenberge." Bij regenweer biedt de bar binnen met de grote glaspartijen een alternatief. Op regelmatige tijdstippen worden thema-avonden georganiseerd, waardoor er altijd iets te beleven valt. Ook wie op zoek is naar een origineel concept voor een zomerhappening kan kiezen uit verschillende formules vanaf 20 personen. Zo kan een barbecue of tapasreceptie makkelijk geregeld worden.