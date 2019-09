Reusachtige inktvis op strand van Blankenberge is promostunt voor rum-merk Bart Huysentruyt

15 september 2019

07u59 0 Blankenberge Badgasten op het strand van Blankenberge schrokken zaterdag op van een reusachtig zandkunstwerk ter hoogte van de Pier. Het ging om een promotiestunt van een rum-merk.

Op de Belgium Pier vond een evenement plaats om de rum te lanceren in ons land. De genodigden gingen in het zwart gekleed, net als de kleur van de rum. Op het strand was een grote tekening van een zeemonster nagemaakt. The Kraken Black Spiced Rum is genoemd naar een angstaanjagend zeemonster dat volgens een Noorse legende noodlottige schepen en hun bemanning opslokte. Volgens zo'n legende zou ooit een schip met een enorme lading donkere gekruide rum zijn aangevallen door de Kraken. Eén van de vaten rum bleef intact en kreeg de naam van het zeemonster. “De rum is afkomstig van het Caribische Trinidad en Tobago en kwam voor het eerst op de markt in 2010 in de Verenigde Staten”, zegt Stefaan Bettens, zaakvoerder van Jet Import. Zij staan in voor de verkoop. Die wordt dit jaar geraamd op 90.000 flessen in België en Luxemburg. De prijs van de fles bedraagt 24,99 euro.