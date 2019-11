Restaurant Au Vénitien viert 50 jaar op de Zeedijk van Blankenberge: “Hard werken, maar de mooiste stiel” Jurgen Wymeels (58) en Katrien Vergote (49) zullen in januari hun klanten extra verwennen Bart Huysentruyt

29 november 2019

21u29 0 Blankenberge Het bekende Blankenbergse restaurant Au Vénitien viert een halve eeuw op de Zeedijk. Toen de ouders van Jurgen Wymeels (58) met de zaak begonnen, was dat nog vooral een tearoom. Nu is het een van de grootste restaurants in de badstad. “Het is een verdomd harde stiel, maar wel een mooie", zegt Jurgen.

Met prima recensies op internetfora én vooral een uitstekende mond-tot-mondreclame in Blankenberge zelf, is Au Vénitien ongetwijfeld een van de beste adresjes in de badstad. Hun absolute troef? Een schitterend zicht op de Noordzee. Kies daarvoor een plaatsje op de verdieping aan het raam. De zaak is zo’n tien jaar geleden opgefrist. De zaakvoerders gingen daarvoor in zee met de bekende architect Antoine Pinto.

Gondelbootje

Au Vénitien is in 1970 opgestart door Clement Wymeels en Rita Lodens. Clement had daarvoor hotelschool gevolgd, Rita was kapster. “Mijn vader heeft na zijn studies meegeholpen in het kapsalon, maar het kriebelde om iets in de horeca te beginnen. Zo zijn ze hier op de Zeedijk beland”, vertelt Jurgen Wymeels. De naam Au Vénitien verwijst naar het romantische Venetië, al heeft die toeristische trekpleister niks met Blankenberge te maken. “De naam bestond al en hebben mijn ouders overgenomen", zegt Jurgen. “Het eerste logo was een gondelbootje.”

Voor kinderen werken we met kleinere porties. Dat is nog altijd vrij uniek aan de kust, maar het wordt door de klanten erg geapprecieerd Jurgen Wymeels

Op de kaart staan kakelverse gerechten. Au Vénitien heeft een uitstekende naam en is bekend om zijn lekkere spaghettisaus, maar ook de mayonaise en de tartaarsaus zijn er huisgemaakt. “We staan voor kwaliteit", vult Katrien Vergote (49) aan. “We werken met seizoensgebonden producten. De kaart wijzigt dus een paar keer per jaar. We luisteren graag naar de klanten en bedienen hen als een koning. Voor kinderen is er geen aangepaste kaart. We werken voor hen met kleinere porties. Dat is nog altijd vrij uniek aan de kust, maar het wordt door de klanten erg geapprecieerd.”

Dicht getimmerde ramen

Voorheen was Au Vénitien vooral een tearoom. Maar door de geregistreerde kassa focussen de zaakvoerders zich nu vooral op het restaurantgedeelte. “Vroeger waren we als een van de weinige zaken aan de kust zelfs tijdens de winter geopend. Andere uitbaters timmerden hun ramen en deuren dicht, maar hier brandde het licht. Nu de kust een all-seasonbestemming is geworden, zijn de tijden veranderd. We hebben heel veel vaste klanten, die nu al tot in de derde generatie graag langskomen. Ze zijn ons erg dierbaar.”

Speciaal menu en gadget

Met vijf koks en 260 plaatsen (binnen en buiten samen) is Au Vénitien lang geen klein restaurant meer. “Het is een harde stiel", zegt Katrien. “De overheid maakt het ons niet makkelijk. Maar we doen het zo graag. We kunnen ons geen leven zonder horeca voorstellen.” Voor de vijftigste verjaardag worden de klanten in de watten gelegd. In januari 2020 is er een speciaal menu aan 45 euro. De eerste 500 koppels die er komen eten, krijgen een gadget.