Relschopper Blankenberge krijgt gelijk in Cassatie: “Vermoeden van onschuld werd miskend” Siebe De Voogt

15 september 2020

14u54 0 Blankenberge Een 18-jarige Brusselaar die aanzien wordt als één van de aanstokers van de rellen op het strand in Blankenberge, heeft een succes(je) geboekt in het Hof van Cassatie. Op vraag van de verdediging werd een arrest van de Gentse KI verbroken, waarin de aanhouding van D.B. met een maand werd verlengd. “Het arrest miskent het vermoeden van onschuld”, oordeelden de rechters.

D.B. (18) uit Jette verscheen na de rellen een eerste keer voor de raadkamer in Brugge op 14 augustus. Die verlengde de aanhouding van de Brusselaar met een maand, waarop zijn advocate Caroline Heymans beroep aantekende. Dat beroep werd twee weken later door de KI in Gent niet gevolgd. In het arrest werd het vermoeden van onschuld volgens de verdediging miskent, waarop een cassatieverzoek werd ingediend.

Vermoeden onschuld

Het Hof van Cassatie volgde uiteindelijk de stelling van meester Heymans en verbrak het arrest van de KI. “Het arrest oordeelt bij de vaststelling van het recidivegevaar dat de eiser, die de feiten betwist, geen probleeminzicht blijkt te hebben, dat hij slechts vrijblijvende stappen lijkt te hebben genomen om zijn agressieprobleem aan te pakken en dat er op die manier geen enkele garantie is dat hij bij vrijlating niet opnieuw zal hervallen in agressief, asociaal en weerspannig gedrag bij contacten met de politie of andere gezagsdragers”, klinkt de motivering. “Aldus erkent het arrest het vermoeden van onschuld.”

De beslissing van het Hof van Cassatie is een succes(je) voor de verdediging, maar heeft voorlopig nog geen grote gevolgen. Volgende week moet de KI in Gent zich, weliswaar in een andere samenstelling, opnieuw buigen over een eventuele verlenging van de aanhouding van D.B. In hetzelfde dossier werd de aanhouding van een 18-jarige Senegalees uit Brussel dinsdagmorgen met een maand verlengd door de Brugse raadkamer. De jongeman ontkent de dag van de rellen aan de kust te zijn geweest, maar telefonieonderzoek zou intussen het tegendeel aantonen. “Al zit dat verslag nog niet in het dossier", stelt zijn advocaat Bram Elyn.

De verdediging hekelt het feit dat het onderzoek nog steeds bij de recherche van de politie in Blankenberge zit, terwijl net agenten van dat korps ook slachtoffer zijn in de zaak. Vorige week werd een 20-jarige Brusselaar wel vrijgelaten, maar tekende het parket beroep aan. M.B. verschijnt zo binnen twee weken voor de KI in Gent. Sinds eind augustus is een 18-jarige uit Sint-Gillis wel al voorwaardelijk vrij.