Rechtzetting: horecabaas vraagt vrijspraak voor sociale fraude Siebe De Voogt

17 september 2019

14u54 0 Blankenberge De advocaten van Carlo H. (53) uit Blankenberge wensen te reageren op het artikel dat vrijdag 13 september in deze krant verscheen rond de sociale fraude, waarvoor hun cliënt in de correctionele rechtbank van Brugge terecht staat. Ze wensen te benadrukken dat H. de vrijspraak vraagt en bijgevolg het vermoeden van onschuld geldt.

“Aangezien in de zaak de vrijspraak wordt gepleit, is het onkies om te stellen dat uit het onderzoek het één en ander is gebleken en dit alvorens de rechtbank daar enig oordeel heeft over geveld”, stellen advocaten Frank Scheerlinck en Sven De Baere. “Bovendien is ook de rechtbank op dit moment de mening toegedaan dat het onderzoek nog niet volledig is, reden waarom er werd ingegaan op de vraag van Carlo H. om te wachten met de voortgang van de zaak tot medebeklaagde Freddy J. opnieuw zal zijn verhoord. Het is dus niet gepast om als vaststaand gegeven te poneren dat Carlo H. zijn echtgenote had ingeschakeld als strovrouw, het personeel niet werd betaald of hij Freddy J. heeft gepluimd.” Ook van onze kant uit willen we benadrukken dat Carlo H. in het huidige dossier nog niet werd veroordeeld. Hij is bijgevolg onschuldig tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan. In het artikel dat vrijdag verscheen kon dit anders worden geïnterpreteerd. Het proces tegen Carlo H. wordt op 22 januari verdergezet.