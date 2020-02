Rechter over Georgische tabaksdief die zich niet thuis voelt in gevangenis: “Er zitten nochtans genoeg van z’n landgenoten voor hetzelfde vast” Siebe De Voogt

07 februari 2020

13u34 0 Blankenberge De Brugse strafrechter deelde vrijdagmorgen een sneer uit naar een Georgiër die terechtstond voor acht tabaksdiefstallen in filialen van Colruyt en OKay. De verdediging pleitte dat de man het niet makkelijk heeft in de gevangenis, omdat hij de Nederlandse taal niet machtig is. “Nochtans zitten er genoeg van zijn landgenoten vast voor exact dezelfde feiten”, repliceerde de rechter.

Om de haverklap moeten in de correctionele rechtbank van Brugge Georgiërs verschijnen voor tabaksdiefstallen in filialen van Colruyt en OKay. Dat was vrijdagmorgen niet anders. Een 28-jarige man stond er terecht voor liefst 8 feiten in Blankenberge, Knokke-Heist, Jabbeke, Zedelgem, Bredene en Wallonië. Irakli S. werd op 14 augustus op heterdaad betrapt, toen hij zonder betalen met acht pakken tabak de kassa wilde passeren van de Colruyt in Blankenberge. De winkeldetective herkende hem van vorige diefstallen. “Hij overhandigde aan de politie een lijst met feiten in filialen van Colruyt en OKay over het ganse land", stelde de procureur. “Niet al die diefstallen werden door de beklaagde gepleegd. Ook twee van z'n landgenoten, die goed op hem leken, pleegden enkele van de feiten. Op basis van camerabeelden konden we de beklaagde linken aan acht feiten. Hij gebruikte telkens dezelfde modus operandi, waarbij hij tabak onder z'n T-shirt verstopte. Op die manier maakte hij in totaal 2.000 euro aan rokerswaren buit.”

Irakli S. hangt één jaar cel boven het hoofd. Hij was door de staking niet zelf aanwezig in de gevangenis, maar werd vertegenwoordigd door een advocate. Zij vroeg de rechter om een straf met uitstel. “Mijn cliënt zit intussen bijna 6 maanden in voorhechtenis en heeft het niet makkelijk in de gevangenis, omdat hij de taal niet spreekt. De tabak stal hij, omdat hij niet voldoende geld had.” De rechter kon niet lachen met de uitlatingen van de verdediging. “Er zitten nochtans genoeg van z'n landgenoten in de gevangenis voor exact dezelfde feiten”, sneerde hij. “En hij had niet genoeg geld? Je kan veel smoren, maar zoveel ook niet hé. Het waren telkens sloffen.” Uitspraak op 6 maart.