Raadkamer verlengt aanhouding van valsemunters: jongeren wijzen naar elkaar Siebe De Voogt

08 oktober 2019

15u53 0 Blankenberge De twee Limburgse jongeren die eind augustus werden opgepakt in Blankenberge met 1.500 euro vals geld in hun wagen, blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Beide verdachten wijzen naar elkaar.

Op vrijdag 30 augustus liep bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke een melding binnen over een verdacht voertuig. In de geparkeerde wagen troffen agenten enkele jongeren aan met vals geld in hun bezit. Het ging in totaal om 1.500 euro, bestaande uit briefjes van 20 en 50 euro. Na verder onderzoek werden vorige week donderdag twee Limburgers gearresteerd en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Beide verdachten verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. Wie het vals geld geproduceerd heeft, is nog niet geweten. “Beide verdachten wijzen naar elkaar”, zegt advocate Elise Standaert. “Wat ze precies met het geld van plan waren, is onduidelijk. Die 30ste augustus waren ze gewoon op stap in Blankenberge.”