Puntensysteem moet sociale premies bij de juiste mensen krijgen Bart Huysentruyt

05 november 2019

11u19 0 Blankenberge Blankenberge start vanaf 1 januari 2020 met een puntensysteem om sociale premies bij de juiste doelgroep te krijgen. De stad stelt vast dat vaak niet de juiste mensen de premies voor bijvoorbeeld huisvuilzakken of taxicheques krijgen.

“Er is nog altijd een drempel om lokale sociale voordelen aan te vragen”, zegt schepen van Sociale Zaken Annie De Pauw (sp.a). “Daardoor vragen mensen met lage inkomens vaak niet de premies aan waar ze recht op hebben. Anderen profiteren dan weer van het systeem. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit stadsbestuur heeft zich van bij het begin geëngageerd om de armoede in Blankenberge terug te dringen. Dit is een maatregel.”

Vanaf 1 januari 2020 is ereen nieuw afwegingskader voor de premies en tegemoetkomingen. Het recht daarop zal voortaan afhankelijk zijn van meerdere domeinen, zoals de financiële situatie, gezinssituatie, gezondheid en onderwijsniveau van de kinderen. Het puntensysteem moet berekenen welk gezin waarop recht heeft. Een ambtenaar van het Sociaal Huis zal dat berekenen. Op termijn komt er een softwarepakket dat zal toestaan om met de identiteitskaart te bepalen hoeveel punten een gezin wordt toegewezen. Hoe meer punten, hoe meer tegemoetkomingen. Het gaat om geboorte- en begrafenispremies, gratis huisvuilzakken, taxi- en onderwijscheques of vrijetijdstoelagen.

Wie inwoners is van Blnakenberge en een lager bruto belastbaar inkomen dan 22.501 euro heeft, maximaal één onroerend goed bezit met een kadastraal inkomen lager dan 1.500 euro komt in aanmerking. Het Sociaal Huis in de Kerkstraat is het infopunt.