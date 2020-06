Provincie breidt Zeebos stevig uit, en dat is goed nieuws voor fietsers Bart Huysentruyt

18 juni 2020

17u58 0 Blankenberge West-Vlaanderen wil het provinciedomein Zeebos in Blankenberge vergroten met 1,3 hectare. Het is de bedoeling het recreatief fiets- en wandelpad verder uit te bouwen.

Het gaat om percelen langs de Koning Albert I-laan in Blankenberge die aanvankelijk voorzien waren voor het gebied De Sol. Met de verwerving wordt het provinciedomein Zeebos verder uitgebreid.

Bovendien bevindt de provinciale kustfietsroute, die in directe verbinding staat met Zeebos, zich op de nieuwe percelen. Het plan is om het recreatief fiets- en wandelpad door te trekken en rust- en picknickplaatsen aan te leggen. Dit gebeurt in samenwerking met het provinciaal toerismebedrijf Westtoer, dat meubilair zal aanschaffen. De provincie investeert 67.972,75 euro in de aankoop van de percelen.