Protestmars tegen straffeloosheid in Blankenberge eindigt met applaus op dijk Mathias Mariën

11 oktober 2020

15u09 0 Blankenberge Enkele tientallen mensen zijn zondagmiddag samengekomen voor een mars tegen straffeloosheid door Blankenberge. De deelnemers wilden naar eigen zeggen hun bezorgdheid uiten over het geweld van afgelopen zomer aan de kust. Alles verliep ‘coronaproof’, zo werd er gewandeld in bubbels van vier personen.

De initiatiefnemers organiseerden eind augustus al een gelijkaardige mars in Oostende. Toen vielen slogans te horen zoals ‘eigen volk eerst’ en ‘islamieten, parasieten’. Dat was nu niet het geval. Enkele mensen hadden vlaggen mee, maar dat werd verboden. Nadat ze verzamelden aan het station, volgde een wandeling richting zeedijk. Daar volgde een applaus. De politie hield een oogje in het zeil.