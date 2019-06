Protest tegen dreigende sluiting van dorpsschooltje blijft: kinderen knutselen dozen in elkaar om verzoekschriften te verzamelen Mathias Mariën

21 juni 2019

15u02 0 Blankenberge ‘De vrienden van de Zilvermeeuw Uitkerke’ - een groep ouders die protesteert tegen de dreigende sluiting van het schooltje, hebben de handen in elkaar geslagen en een verzoekschrift aangevraagd bij Stad Blankenberge.

“Wij gaan officieel ons verzoekschrift indienen op 16 september, om op de gemeenteraad van 8 oktober de garantie te hebben dat de school blijft voortbestaan of indien mogelijk er een gemeenteschool van te maken”, zegt Stefanie Beullens namens de ouders. “Hiervoor is er een knutselnamiddag geweest, waar onze kinderen zelf schoendozen hebben omgetoverd tot prachtige deponeerbussen voor de verzoekschriften. De mama’s hebben een affiche ontworpen, afgedrukt en gelamineerd om uit te hangen in handelszaken, woningen en auto’s. De affiches zullen dus te bewonderen zijn in alle straten van Blankenberge, maar vooral in Uitkerke.” De ouders zullen de komende tijd bovendien op heel wat evenementen aanwezig zijn om hun standpunt kracht bij te zetten.

Het schooltje moet volgens de directie van de Impact Scholengroep binnen de vijf jaar dicht om verkocht te worden. Er komt immers een nieuw gebouw op de site van de Blankenbergse vestiging van De Zilvermeeuw. Om dat project te financieren, moeten de school van Uitkerke en de bijhorende gronden verkocht worden.