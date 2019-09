Proces tegen fraudekoning opnieuw uitgesteld in afwachting van verhoor vermeende stroman Siebe De Voogt

13 september 2019

14u19 0 Blankenberge Het proces tegen de Blankenbergse horecabaas Carlo H. (53) is vrijdagmorgen opnieuw uitgesteld. Ondanks een beroepsverbod zou H. met de hulp van een stroman toch aan het roer hebben gestaan van zijn restaurants. Freddy J. wordt dit najaar opnieuw verhoord.

Carlo H. (53) stapelt sinds 1989 de veroordelingen op voor onder meer valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Zijn ondernemingen in Blankenberge en omgeving, voornamelijk restaurants en bouwfirma’s, gingen op de fles. H. vloog meermaals achter de tralies en kreeg zelfs een beroepsverbod opgelegd. Twee jaar geleden bleek na controle dat hij, ondanks het verbod, toch de leiding had over z’n restaurants The Ratpack en Bistro Sax. Althans in de praktijk, want op papier bleek Freddy J. zaakvoerder te zijn. Ook z’n Roemeense vrouw Maria schakelde H. als strovrouw in. In oktober 2016 werden The Ratpack en Bistro Sax door de inspectie gesloten.

Het personeel van Carlo H. bleek al maanden niet te zijn uitbetaald. De man zou zijn stroman Freddy J. bovendien volledig hebben gepluimd. Volgens sommige bronnen zou de man een erfenis van bijna 1 miljoen euro bijna helemaal kwijt zijn. H. vloog achter de tralies en zat enkele maanden in voorhechtenis. Samen met z’n Roemeense vriendin en Freddy J. staat hij in de Brugse rechtbank terecht voor sociale fraude. Tegelijkertijd is in het Gentse hof van beroep nog een proces lopende. De rechter beval recent dat Freddy J. in die zaak moet verhoord worden. In afwachting van dat verhoor werd het Brugse dossier vrijdagmorgen uitgesteld. Op 22 januari wordt de zaak verdergezet.