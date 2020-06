Ponton voor baggerwerken kapseist in Blankenbergse havengeul Siebe De Voogt

27 juni 2020

Blankenberge Opvallend beeld aan de Blankenbergse haven zaterdagmorgen. Een ponton dat gebruikt wordt bij baggerwerken aan de havengeul kapseisde. Het laagtij lag wellicht mede aan de oorzaak van het incident.

De havengeul van Blankenberge kampt al jaren met problemen bij laagwater. Door verzanding kunnen boten op die momenten amper richting jachthaven varen. Storm Ciara maakte het probleem begin dit jaar alleen maar groter. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust besloot baggerwerken uit te voeren om het overtollige zand uit de havengeul weg te halen. In het kader van die werken ligt een lang ponton langs het staketsel. Het bewuste ponton ging zaterdagmorgen plots aan het kapseizen. “Het ponton is vastgemaakt met stutpalen en zware touwen", vertelt Joerie Vermoere van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdient (VBZR). “Een van de stutpalen moet geblokkeerd zijn. In combinatie met het laagtij kantelde het ponton. We hebben tevergeefs geprobeerd om het gevaarte weer recht te krijgen, maar dat lukte niet. Wellicht zal het wachten worden tot het weer hoogtij is.” Het ponton liep bij het incident geen schade op. Niemand raakte ook gewond.