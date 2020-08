Politievakbond vraagt dat de term ‘jongeren’ eindelijk benoemd wordt door ‘de politiek’ Bart Boterman

09 augustus 2020

11u46 119 Blankenberge “Onze politiemensen worden beschimpt, bekogeld en aangevallen door jongeren die er enkel op uit zijn om moeilijkheden te veroorzaken. Ze getuigen van een totaal gebrek aan respect aan de normen en waarden in onze rechtsstaat”, zegt politievakbond NSPV over de gebeurtenissen in Blankenberge van zaterdag. VSOA doet een nieuwe oproep tot nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpverleners. Die nultolerantie moet in het regeerakkoord opgenomen worden, klinkt het. “Onze politiemensen worden beschimpt, bekogeld en aangevallen door jongeren die er enkel op uit zijn om moeilijkheden te veroorzaken. Ze getuigen van een totaal gebrek aan respect aan de normen en waarden in onze rechtsstaat”, zegt politievakbond NSPV over de gebeurtenissen in Blankenberge van zaterdag. VSOA doet een nieuwe oproep tot nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpverleners. Die nultolerantie moet in het regeerakkoord opgenomen worden, klinkt het. Er werden gisteren 20 personen gearresteerd. Ze maakten allen deel uit van een Afrikaanse jeugdbende uit Brussel en waren gekend bij het gerecht.



“Dit is meer dan een brug te ver en vanuit de overheid verwachten we een krachtig signaal, geen zoveelste loze belofte”, zegt provinciaal voorzitter van NSPV Kris Blomme. Ook van de burgers vraagt NSPV respect. “In plaats van erop uit te zijn om kritiek te geven en filmpjes van politietussenkomsten minutieus te analyseren om toch maar ergens een foutje te vinden, verdienen onze politiemensen alle steun.”

“En hoe krijg je het nog uitgelegd aan een brave burger, die zijn mondkapje draagt en in zijn bubbel blijft, dat sommigen een totaal gebrek aan respect hebben voor hun medemensen in deze gezondheidscrisis zonder weerga? Onze leden kunnen alvast op ons rekenen. Wij gaan hen wél bijstaan.”

Probleemwijken

De collega’s van het VSOA doen een nieuwe oproep tot nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpverleners. De oproep is deze keer gericht aan preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette. Die nultolerantie moet in het regeerakkoord opgenomen worden, klinkt het. In zijn communicatie zet de politievakbond het woord jongeren consequent tussen aanhalingstekens. “De brave burger werd reeds geruime tijd lastig gevallen, de coronaregels werden genegeerd en deze ‘jongeren’ probeerden ook op het strand (en andere recreatiedomeinen) - zoals in de probleemwijken van bepaalde steden - de baas te spelen”, klinkt het. De vakbond wil dat “deze ‘jongeren’” eindelijk benoemd worden door “de politiek”.

De vakbond zegt nog steeds te wachten op de concrete uitwerking van het engagement, in het federaal regeerakkoord van 2014, om geweld tegen veiligheidsberoepen niet te aanvaarden en verdere stappen te zetten in de strijd tegen geweld tegen politie. Daarnaast moet ook justitie in gang schieten. Recentelijk bleek nog dat een derde van de pv’s voor geweld tegen politie wordt geseponeerd, en dat de helft effectief wordt vervolgd.

De maatregel, intussen, van kustplaatsen Knokke en Blankenberge om dagjestoeristen tijdelijk te weren, is voor Vlaams Belang “onaanvaardbare discriminatie van iedereen”. Vlaams Belanger Depoortere vraagt Kamervoorzitter Patrick Dewael om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, die door Depoortere wordt voorgezeten, samen te roepen. Depoortere stelt alvast voor om met identiteitscontroles bij aankomst aan de kust relschoppers eruit te filteren.