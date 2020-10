Politie zoekt herrieschopper “met oranje short” die zich bijzonder agressief gedroeg tijdens strandrellen in Blankenberge Mathias Mariën

01 oktober 2020

05u30 4 Blankenberge Politie en gerecht zijn bijna twee maanden na de rellen op het strand van Blankenberge nog steeds op zoek naar één herrieschopper. Concreet gaat het om een jongeman met oranje short die zich bijzonder agressief gedroeg. Hij sloeg de hoofdredder en een personeelslid van een strandbar met een vuistslag in het gezicht en had duidelijk de bedoeling mensen pijn te doen. “Hij was door het dolle heen", getuigt Dimitry Van Damme van de Blankenbergse politie in het opsporingsprogramma Faroek.

Iedereen herinnert zich de hallucinante beelden van de rellen op het strand van Blankenberge. Op die bewuste bloedhete 8 augustus kwam het even na 17 uur tot een massale vechtpartij. Het begon toen een vrouw op het strand werd lastiggevallen door 5 Noord-Afrikanen. Toen de strandpolitie ter plaatse kwam, bleek bemiddeling via een normaal gesprek onmogelijk. “Ik hoorde via de radio hoe de verdachten meteen verbaal agressief werden, gevolgd door het nodige duw- en trekwerk”, vertelt Dimitry Van Damme, die op dat moment officier van dienst was.

Waarom hij zo agressief was, weten we niet. Wellicht was de man onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Vast staat dat hij duidelijk de bedoeling had mensen pijn te doen Dimitry Van Damme

Door het dolle heen

Ogenblikken later liep de situatie volledig uit de handen. De gevolgen zijn bekend: tientallen jongeren begonnen amok te maken en waren erop uit om politie en omstanders te verwonden. Paraplus en gevulde flessen met zand vlogen in het rond. Pas om 21 uur ‘s avonds was de situatie onder controle. Op dat ogenblik had de Blankenbergse politie al urenlang bijstand gekregen van korpsen uit de volledige provincie. Een kleine twee maanden later zijn acht verdachten geïdentificeerd, waaronder drie minderjarigen. Toch zijn politie en gerecht nog op zoek naar één persoon, zo vertellen ze in het opsporingsprogramma Faroek op VTM. “Het gaat om een jongeman met oranje short. Hij was die middag door het dolle heen”, getuigt Dimitry Van Damme. Op beelden is te zien hoe de man moet ingetoomd worden door vrienden. Dat belet hem echter niet om de hoofdredder een vuistslag in het gezicht te geven. Ook een personeelslid van een strandbar deelde in de klappen. Die laatste was enkele dagen werkonbekwaam.

Onder invloed?

“Hij probeerde ook de politie als een wildeman aan te vallen”, gaat Van Damme verder. “Waarom hij zo agressief was, weten we niet. Wellicht was de man onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Vast staat dat hij duidelijk de bedoeling had mensen pijn te doen.” Wie de jongeman in kwestie is, blijft evenwel een vraagteken. Ook bij de Brusselse politie konden ze hem niet identificeren. Daarom doet de politie nu een oproep naar mensen die hem zouden kennen of eerder ergens anders zagen. De verdachte is struis gebouwd, heeft een getaande huid en zware wenkbrauwen. Weet u wie de man is of waar hij woont? Neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.