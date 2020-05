Politie zoekt getuigen van mogelijk ongeval met vluchtmisdrijf: bejaarde man op straat aangetroffen met meerdere breuken Bart Boterman

17 mei 2020

13u44 318 Blankenberge De politie Blankenberge/Zuienkerke is op zoek naar getuigen van een mogelijke aanrijding met vluchtmisdrijf, nadat zaterdagnamiddag een bejaarde man zwaargewond werd aangetroffen op de rijbaan in de Marie-Josélaan in Blankenberge.

“We vermoeden dat de bejaarde man is aangereden, al is daar geen honderd procent zekerheid over. Het slachtoffer liep in elk geval meerdere breuken op. De mogelijke aanrijding met vlucht moet gebeurd zijn zaterdag tussen 15 uur en 15.45 uur in de Marie-Josélaan of de onmiddellijke omgeving zoals de Koning Boudewijnlaan, Monseigneur Waffelaertlaan, Prinsenlaan of Stationsstraat”, zegt commissaris Philippe Denoyette. Volgens hem verkeert het slachtoffer niet in levensgevaar. De zaak zit volop in onderzoek.

Wie getuige was van een ongeval met vluchtmisdrijf, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke op het nummer 050/42.98.42