Politie staat klaar om treinen te controleren in Blankenberge Bart Huysentruyt

09 augustus 2020

10u36 506 Blankenberge De politiezone Blankenberge-Zuienkerke staat klaar om vandaag alle inkomende treinen in het station van Blankenberge te controleren. Er zijn ook wegblokkades.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren werd gecommuniceerd dat het de bedoeling was om geen treinen, tot 16 uur, naar Blankenberge te laten rijden. Op federaal niveau werd beslist dat niet kon worden gerealiseerd. “Wij controleren de aankomende treinen”, klinkt het bij de politie. “Wie een reservatie heeft voor bijvoorbeeld Sea Life, De Mol aan Zee, restaurant of hotel mag door. Ook op de invalswegen naar Blankenberge zijn er wegblokkades. Als u vandaag niet in Blankenberge moet zijn, blijf er dan weg. Even tot rust komen om dan zo snel mogelijk weer te genieten van onze prachtige kust.”