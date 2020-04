Politie ontdekt grote cannabisplantage in Blankenberge ... nadat verdachten coronacontroles proberen ontwijken Mathias Mariën

18 april 2020

08u54 0 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft donderdagavond een cannabisplantage opgerold in een loods van een stukadoor. Dat bevestigt het parket van Brugge. Opvallend: de ontdekking gebeurde eerder toevallig tijdens één van de vele coronacontroles richting de badplaats. “Over de details van het onderzoek kunnen we verder nog niet communiceren", stelt het parket.

Het waren alerte agenten die donderdagavond merkten hoe een wagen probeerde te ontsnappen aan een controle. Ze besloten de wagen te volgen en met behulp van de ANPR-camera’s kwamen ze uiteindelijk bij de loods in de Hanzestraat terecht. Daar trof de politie zo’n tachtig kilogram drugs én honderden plantjes nieuwe plantjes in een vrachtwagen aan. Verschillende verdachten werden opgepakt voor verhoor. Wellicht waren ze al langere tijd bezig met hun activiteiten. Opvallend: het is al de tweede keer op enkele weken tijd dat in Blankenberge een cannabisplantage wordt opgerold. Begin deze maand ontdekte de politie al een plantage in het centrum van Blankenberge. Daar ging het om meer dan duizend plantjes.