Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Consciencestraat Mathias Mariën

28 mei 2019

07u31 0 Blankenberge De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar een mogelijke brandstichting in de Consciencestraat.

Maandagmiddag werden de hulpdiensten even na 14 uur gealarmeerd nadat er op het gelijkvloers van een woning een rookontwikkeling was waargenomen. De brandweer had de situatie eenmaal ter plaatse snel onder controle. Uit de vaststellingen bleek het om brandend krantenpapier te gaan in de gemeenschappelijke gang. De schade bleef door het snelle optreden van de hulpdiensten beperkt. Mogelijk is er wel sprake van kwaad opzet. De politie onderzoekt de zaak.