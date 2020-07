Politie Blankenberge schrijft tientallen coronaboetes uit op één dag: “We blijven streng controleren” Mathias Mariën

29 juli 2020

13u45 0 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft op één dag tijd tientallen boetes uitgeschreven voor mensen die hun mondmasker niet of niet correct droegen. In de badstad lijkt de speeltijd zo definitief voorbij. “We zetten verschillende patrouilles in om controles uit te voeren”, zegt commissaris Philip Denoyette.

In Blankenberge is het op de Zeedijk en in het kernwinkelgebied verplicht een masker te dragen. Waar de politie afgelopen weekend en maandag nog overging tot sensibiliseren, wordt sinds dinsdag meteen overgegaan tot beboeten, zo bevestigt Philip Denoyette. Dat nog steeds heel wat mensen zich niet aan de regels houden, bleek meteen uit de eerste resultaten. Dinsdag deelde de politie maar liefst 30 boetes uit.

Strenge controles

Ook de komende tijd zal de politie streng blijven controleren. Dat gebeurt met verschillende patrouilles én in burger. De reden daarvoor is simpel: heel wat mensen dragen hun mondmasker op de kin en trekken het omhoog eenmaal ze een combi zien naderen. Agenten in burger kunnen overtredingen sneller vaststellen. Excuses dat ze het niet wisten, worden niet meer aanvaard. Behalve dat het overal in het nieuws was, staan er op diverse plaatsen ook borden met de waarschuwing.

Sensibiliseren in Knokke

Even verderop in Knokke-Heist blijft de politie eveneens controles uitvoeren. “Concrete cijfers hebben we nog niet. We merken wel dat de meeste personen de mondmaskerplicht goed opvolgen”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Grote problemen hebben we nog niet gehad. Onze nadruk ligt bij de nieuwe maatregelen nog steeds op sensibiliseren. Tegen hardleerse personen treden we natuurlijk kordaat op. We treden ook kordaat op tegen inbreuken op maatregelen die al langer van kracht zijn.”

Eerder lieten ze in Brugge al verstaan dat ook daar op regelmatige basis controles worden uitgevoerd. “De speeltijd is voorbij”, liet burgemeester De fauw duidelijk verstaan. Wie op plaatsen waar het dragen van een masker verplicht is geen draagt, zal in principe meteen beboet worden.

De lokale politiezones gaan inbreuken op de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen sowieso streng verbaliseren. “De tijd van sensibiliseren is voorbij”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale politie (VCLP). Op plaatsen waar nu nog gesensibiliseerd wordt, kan dat zeer binnenkort dus al veranderen.