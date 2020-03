Politie Blankenberge schrijft in 2 dagen 17 pv’s uit voor mensen die coronamaatregelen aan hun laars lappen Mathias Mariën

20 maart 2020

20u16 13 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft op twee dagen tijd al 17 processen-verbaal opgemaakt voor mensen die de opgelegde maatregelen niet naleven. “Het gaat daarbij van een illegaal café tot samenscholingen”, zegt commissaris Philip Denoyette.

De politie waarschuwt dat ze ook de komende tijd zullen blijven controleren in de badstad. “Er zijn meerdere patrouilles die zich specifiek met die taak bezighouden. In het weekend komen er ook paardenpatrouilles van de federale politie bij”, aldus Denoyette. “Momenteel beschikken we ook nog over de versterking van zes aspiranten-inspecteurs van de West-Vlaamse politieschool."