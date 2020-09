Pleit stappenteller kapper vrij van zware brandstichting in flatgebouw? “Hij bekende om z’n vriendin te beschermen”

Blankenberge

Met een kapperszaak en pastabar in Brugge was Z.A. (29) een gerespecteerd ondernemer. Toch bekende hij in november vorig jaar dat hij brand had gesticht in een appartementsgebouw in Blankenberge, waar zijn eigen baby en de moeder van het kind ook woonden. Verrassend genoeg ontkende de twintiger op het proces maandagmorgen plots wél weer. “Hij legde bekentenissen af om zijn vriendin te beschermen”, pleitte zijn advocaat Johan Platteau. Een stappenteller zou de onschuld van Z.A. moeten aantonen.