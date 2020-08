Plaatsverbod voor wie zich misdraagt aan de kust? De Crem: “Niet meer voor deze zomervakantie” Blankenberge niet akkoord met minister: “Probleem ligt bij amokmakers en te volle treinen” HAA

11 augustus 2020

16u30

Bron: Belga, Radio 1 50 Blankenberge In Blankenberge zijn ze niet akkoord met de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in de Kamercommissie, na de onlusten van afgelopen weekend. “Ons strandplan werkt wel”, klinkt het. Bevoegd minister De Crem heeft intussen op Radio 1 laten weten dat een plaatsverbod voor wie zich misdraagt aan de kust of in een recreatiedomein niet meer voor deze zomervakantie is.



Minister De Crem zei vandaag in de Kamer dat hij relschoppers een plaatsverbod wil laten opleggen door een rechter of een burgemeester, zodat ze bijvoorbeeld niet meer in bepaalde kustplaatsen mogen komen of zelfs niet meer naar de hele kust mogen gaan.

“Maar ik ga de zaken ook realistisch bekijken”, zei De Crem in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. “Het is niet mogelijk om dat nog voor het lange weekend van 15 augustus mogelijk te maken. En het is ook niet mogelijk om dat in een periode van veertien dagen mogelijk te maken.”

De minister belooft wel meer controles, zowel in de stations als op de wegen. Hij spreekt van een “lik-op-stukbeleid”.

N-VA: “Noem de dingen bij naam”

De Crem pikte ook in op het verwijt dat sommigen “de dingen niet bij naam willen noemen”, zoals Björn Anseeuw (N-VA) het verwoordde. “Het is al langer zo dat groepen allochtonen de sfeer op onze stranden verpesten. Ze komen uit Brussel, Luik, Charleroi, La Louvière,... Ik kan mij voorstellen dat het in die steden rustiger was dit weekend. Maar natuurlijk zijn de meeste allochtonen niet zo”, zei Anseeuw.

“Als men soms spreekt van een brug tussen N-VA en Vlaams Belang... Ik heb ze hier gezien vandaag”, reageerde De Crem.

Sp.a: “Niet veralgemenen”

Ook Meryame Kitir (sp.a) waarschuwde ervoor niet te gaan veralgemenen. “Je moet geen grote groep mensen gaan stigmatiseren, daarmee los je niets op. En dat is geen kwestie van de problemen niet te willen benoemen.”

Volgens Sammy Mahdi (CD&V) kwamen de jongeren inderdaad uit Brussel. “Maar mijnheer Anseeuw, ze hadden net zo goed uit Antwerpen kunnen komen. Het probleem is groter dan u denkt.”

De Crem ontkende nog dat de politie nu aan etnische profilering doet. “Er wordt geprofileerd op basis van specifieke elementen, zoals een samenscholing van tien mensen en meer. De afkomst speelt daarbij geen rol.”

Blankenberge

Ook de lokale crisiscel in Blankenberge zat vandaag rond de tafel om het incident van afgelopen zaterdag te evalueren. "We hebben alles grondig besproken en geëvalueerd", reageerde Nico Germonprez, noodplancoördinator van de stad Blankenberge.

Blankenberge weerlegt dat de schuld bij het te laat ingrijpen van de politie ligt. "De oorzaak van het incident waren de jonge amokmakers. Als we hen hadden tegengehouden aan het station, hadden ze daar gevochten. Dat had weinig te maken met de hoeveelheid volk op het strand", aldus Germonprez.

NMBS

Wel hekelt de stad de te grote toevoer van toeristen via het spoor. "In ons strandplan is een capaciteit van maximaal 10.000 personen vastgelegd. De NMBS vervoerde zaterdag 8.000 mensen richting Blankenberge. Bovenop alle inwoners, tweedeverblijvers en mensen met de auto zijn dat er gewoon te veel."

De burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumery, zit deze namiddag samen met de waarnemend provinciegouverneur, de kabinetten van De Crem en minister van Mobiliteit François Bellot en met andere kustburgemeesters. Ze wenst voorlopig zelf niet te reageren.

